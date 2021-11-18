UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Лавров выдвинул условие для встречи в нормандском формате

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава МИД России Сергей Лавров выдвинул условие для проведения новой нормандской встречи. По его словам, для этого Украина должна выполнить все, что прописано в минских соглашениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

"Будем встречаться (в нормандском формате - ред.) исключительно, когда нам доложат о том, как все, что было записано в прежних решениях, Киевом будет выполнено", - цитирует агентство Лаврова.

Среди главных требований российский министр назвал "особый статус Донбасса", который Украина должна закрепить в Конституции. Также он отметил амнистию для боевиков и проведение выборов в ОРДЛО по правилам, согласованным Киевом с "республиками" Донецка и Луганска.

Лавров подчеркнул, что все эти требования прописаны в минских соглашениях. Министр добавил, что как только Украина их выполнит, только тогда сможет получить контроль над границей в ОРДЛО.

Напомним, ранее МИД России опубликовал свой проект итогового документа нормандской встречи министров, в котором Москва навязывает Киеву прямой диалог с "республиками" Донбасса.

Отметим, в переписке с МИД Германии и Франции российская сторона критикует их позицию насчет того, что это неприемлемые для Украины требования.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал такой шаг России "добиванием нормандского формата" и не заинтересованностью в его развитии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияНормандский форматЛавров