Лавров выдвинул условие для встречи в нормандском формате

Глава МИД России Сергей Лавров выдвинул условие для проведения новой нормандской встречи. По его словам, для этого Украина должна выполнить все, что прописано в минских соглашениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.
"Будем встречаться (в нормандском формате - ред.) исключительно, когда нам доложат о том, как все, что было записано в прежних решениях, Киевом будет выполнено", - цитирует агентство Лаврова.
Среди главных требований российский министр назвал "особый статус Донбасса", который Украина должна закрепить в Конституции. Также он отметил амнистию для боевиков и проведение выборов в ОРДЛО по правилам, согласованным Киевом с "республиками" Донецка и Луганска.
Лавров подчеркнул, что все эти требования прописаны в минских соглашениях. Министр добавил, что как только Украина их выполнит, только тогда сможет получить контроль над границей в ОРДЛО.
Напомним, ранее МИД России опубликовал свой проект итогового документа нормандской встречи министров, в котором Москва навязывает Киеву прямой диалог с "республиками" Донбасса.
Отметим, в переписке с МИД Германии и Франции российская сторона критикует их позицию насчет того, что это неприемлемые для Украины требования.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал такой шаг России "добиванием нормандского формата" и не заинтересованностью в его развитии.