Лавров висунув умову для зустрічі в нормандському форматі

Глава МЗС Росії Сергій Лавров висунув умову для проведення нової нормандської зустрічі. За його словами, для цього Україна повинна виконати все, що прописано в мінських угодах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.
"Будемо зустрічатися (в нормандському форматі - ред.) виключно, коли нам оповістять про те, як все, що було записано в колишніх рішеннях, Києвом буде виконано", - цитує агентство Лаврова.
Серед головних вимог російський міністр назвав "особливий статус Донбасу", який Україна повинна закріпити в Конституції. Також він відзначив амністію для бойовиків і проведення виборів в ОРДЛО за правилами, узгодженими Києвом з "республіками" Донецька і Луганська.
Лавров підкреслив, що всі ці вимоги прописані в мінських угодах. Міністр додав, що як тільки Україна їх виконає, тільки тоді зможе отримати контроль над кордоном в ОРДЛО.
Нагадаємо, раніше МЗС Росії опублікував свій проєкт підсумкового документа нормандської зустрічі міністрів, в якому Москва нав'язує Києву прямий діалог з "республіками" Донбасу.
Зазначимо, у листуванні з МЗС Німеччини та Франції російська сторона критикує їхню позицію щодо того, що це неприйнятні для України вимоги.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав такий крок Росії "добиванням нормандського формату" і не зацікавленістю в його розвитку.