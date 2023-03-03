Лавров не втік. У ЄС побачили "невелике покращення" у дипломатії з РФ після зустрічі G20

Так, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров залишився на місці, коли західні країни критикували РФ, на відміну від останньої зустрічі глав МЗС G20 на Балі у 2022 році, коли він просто втік.

"Принаймні цього разу він залишився і послухав. Це невелике покращення, але воно важливе. Я думаю, що це краще, ніж нічого", - сказав голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Він також зазначив, що виступатиме проти будь-яких спроб вигнати Росію з G20, оскільки, за його словами "ми маємо продовжувати говорити або принаймні слухати, якщо не говорити".

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн G20 на саміті погодили підсумкове комюніке без позиції щодо України через претензії з боку Росії та Китаю.

Також зазначимо, що вчора держсекретар США Ентоні Блінкен вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну провів переговори з Лавровим. Однією з тем обговорень стала війна РФ проти України.

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