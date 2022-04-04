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Лавров о встрече Зеленского и Путина: зависит от результата переговоров

Фото: Сергей Лавров (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел России Лавров связал проведение саммита президента Украины Владимира Зеленского и Владимира Путина с результатами переговоров. Он добавил, что контакты украинской и российской делегаций продолжаются по видео связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Лаврова в эфире российских телеканалов.

"Саммит президентов РФ и Украины будет созван, когда будут достигнуты результаты на переговорах делегаций", - сказал Лавров.

По его словам, контакты делегаций Украины и России продолжаются в режиме видеоконференции. Министр добавил, что переговоры проходят достаточно интенсивно.

Напомним, ранее Владимир Зеленский назвал главное условие для встречи с Путиным.

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