Лавров о встрече Зеленского и Путина: зависит от результата переговоров

Министр иностранных дел России Лавров связал проведение саммита президента Украины Владимира Зеленского и Владимира Путина с результатами переговоров. Он добавил, что контакты украинской и российской делегаций продолжаются по видео связи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Лаврова в эфире российских телеканалов.
"Саммит президентов РФ и Украины будет созван, когда будут достигнуты результаты на переговорах делегаций", - сказал Лавров.
По его словам, контакты делегаций Украины и России продолжаются в режиме видеоконференции. Министр добавил, что переговоры проходят достаточно интенсивно.
Напомним, ранее Владимир Зеленский назвал главное условие для встречи с Путиным.
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