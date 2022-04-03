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Вынужден это сделать, как президент. Зеленский назвал условие встречи с Путиным

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Воскресенье 03 апреля 2022 19:02
Вынужден это сделать, как президент. Зеленский назвал условие встречи с Путиным Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главное условие встречи с главой Кремля Владимиром Путиным. В первую очередь необходимо достичь полное прекращение огня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Трудно сказать, как после того, что было сделано, мы можем вести какие-то переговоры с Россией. Это на личном уровне. Но как президент я должен это сделать", - заявил Зеленский.

По словам президента, сегодня нет другого пути завершить войну, кроме диалога, чтобы не допустить гибели сотни тысяч людей.

"Нет другого пути, кроме диалога, если мы не хотим, чтобы погибли сотни тысяч или миллионы, но я даже не могу собраться, когда идет обстрел. Итак, во-первых, прекращение огня. Тогда мы можем провести встречу", - добавил Зеленский.

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