Лавров про зустріч Зеленського і Путіна: залежить від результату переговорів

Міністр закордонних справ Росії Лавров пов'язав проведення саміту президента України Володимира Зеленського та Володимира Путіна з результатами переговорів. Він додав, що контакти української та російської делегацій тривають по відео зв'язку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Лаврова в ефірі російських телеканалів.
"Саміт президентів РФ і України буде скликаний, коли будуть досягнуті результати на переговорах делегацій", - сказав Лавров.
За його словами, контакти делегацій України та Росії тривають у режимі відеоконференції. Міністр додав, що переговори проходять досить інтенсивно.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський назвав головну умову для зустрічі з Путіним.
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