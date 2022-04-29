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Лавров о возможности завершить войну в Украине к 9 мая: закончится после достижения целей

Фото: Сергей Лавров (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос о возможности окончания войны в Украине к 9 мая. Глава МИД заявил, что она будет завершена только после достижения всех поставленных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Она (война в Украине - ред.) будет завершена, как только цели будут реализованы и достигнуты", - сказал Лавров.

Министр в очередной раз обвинил украинскую сторону в срыве переговоров по гарантиям безопасности Украине. Он заявил, что Москва якобы "добросовестно" вела диалог.

Напомним, сегодня в интервью польским СМИ президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность переговоров с Россией. Он заявил, что после зверств российских оккупантов в Буче и других городах страны украинцы готовы их убить, но если есть шанс остановить войну, то нужно разговаривать.

Отметим, в ходе беседы с польскими журналистами Зеленский предложил формулу гарантий безопасности для страны.

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