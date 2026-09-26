Лавров висунув США вимоги щодо Мадуро та Ірану

"Росія наполягає на негайному звільненні Мадуро та його дружини, а також на недопущенні повторення подібних інцидентів", - заявив Лавров.

На цьому він не зупинився й озвучив нову вимогу Москви щодо Ірану.

За словами глави МЗС РФ, Кремль хоче, щоб Штати припинили ліквідацію представників іранського режиму.

"Росія вважає неприйнятним проявом силового диктату вбивство верховного лідера та представників влади Ірану", - публічно поскаржився Лавров.

За його словами, умовою для врегулювання ситуації навколо Ормузької протоки є відновлення довіри між арабськими країнами та Іраном.

Окрім звинувачень на адресу США, також пролунали претензії у бік Європи.

Російський дипломат почав вигадувати, що європейські союзники допомагають Україні завдавати ударів по території РФ.

"Європа робить усе, щоб зірвати перспективу мирних переговорів щодо України, у яких зацікавлені й США", - збрехав Лавров.

Також він цинічно додав, що "усі загрози безпеці РФ з боку Києва будуть усунені за підсумками СВО" (так російська влада називає війну проти України - ред.).