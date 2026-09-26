США должны освободить венесуэльского диктатора Николаса Мадуро, а также прекратить атаки на власть Ирана.
С такими требованиями выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".
"Россия настаивает на немедленном освобождении Мадуро и его супруги, а также на недопущении повторения подобных инцидентов", - заявил Лавров.
На этом он не остановился и озвучил новое требование Москвы по Ирану.
По словам главы МИД РФ, Кремль хочет, чтобы Штаты прекратили ликвидацию представителей иранского режима.
"Россия считает неприемлемым проявлением силового диктата убийство верховного лидера и представителей власти Ирана", - публично пожаловался Лавров.
По его словам, условием для урегулирования ситуации вокруг Ормузского пролива является восстановление доверия между арабскими странами и Ираном.
Кроме обвинений в адрес США, также прозвучали претензии в сторону Европы.
Российский дипломат начал придумывать, что европейские союзники помогают Украине наносить удары по территории РФ.
"Европа делает все, чтобы сорвать перспективу мирных переговоров по Украине, в которых заинтересованы и США", - соврал Лавров.
Также он цинично добавил, что "все угрозы безопасности РФ со стороны Киева будут устранены по итогам СВО" (так российские власти называют войну против Украины - ред.).