США должны освободить венесуэльского диктатора Николаса Мадуро, а также прекратить атаки на власть Ирана.

С такими требованиями выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " ТАСС ".

"Россия настаивает на немедленном освобождении Мадуро и его супруги, а также на недопущении повторения подобных инцидентов", - заявил Лавров.

На этом он не остановился и озвучил новое требование Москвы по Ирану.

По словам главы МИД РФ, Кремль хочет, чтобы Штаты прекратили ликвидацию представителей иранского режима.

"Россия считает неприемлемым проявлением силового диктата убийство верховного лидера и представителей власти Ирана", - публично пожаловался Лавров.

По его словам, условием для урегулирования ситуации вокруг Ормузского пролива является восстановление доверия между арабскими странами и Ираном.

Кроме обвинений в адрес США, также прозвучали претензии в сторону Европы.

Российский дипломат начал придумывать, что европейские союзники помогают Украине наносить удары по территории РФ.

"Европа делает все, чтобы сорвать перспективу мирных переговоров по Украине, в которых заинтересованы и США", - соврал Лавров.

Также он цинично добавил, что "все угрозы безопасности РФ со стороны Киева будут устранены по итогам СВО" (так российские власти называют войну против Украины - ред.).