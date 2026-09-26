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Лавров выдвинул США требования по Мадуро и Ирану

19:36 26.09.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Лавров выдвинул США требования по Мадуро и Ирану Фото: Сергей Лавров, глава МИД РФ (Getty Images)
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США должны освободить венесуэльского диктатора Николаса Мадуро, а также прекратить атаки на власть Ирана.

С такими требованиями выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".

"Россия настаивает на немедленном освобождении Мадуро и его супруги, а также на недопущении повторения подобных инцидентов", - заявил Лавров.

На этом он не остановился и озвучил новое требование Москвы по Ирану.

По словам главы МИД РФ, Кремль хочет, чтобы Штаты прекратили ликвидацию представителей иранского режима.

"Россия считает неприемлемым проявлением силового диктата убийство верховного лидера и представителей власти Ирана", - публично пожаловался Лавров.

По его словам, условием для урегулирования ситуации вокруг Ормузского пролива является восстановление доверия между арабскими странами и Ираном.

Кроме обвинений в адрес США, также прозвучали претензии в сторону Европы.

Российский дипломат начал придумывать, что европейские союзники помогают Украине наносить удары по территории РФ.

"Европа делает все, чтобы сорвать перспективу мирных переговоров по Украине, в которых заинтересованы и США", - соврал Лавров.

Также он цинично добавил, что "все угрозы безопасности РФ со стороны Киева будут устранены по итогам СВО" (так российские власти называют войну против Украины - ред.).

Кстати, недавно Лавров объяснил, готова ли Россия остановить войну на время переговоров с Украиной.

Более того, глава МИД РФ публично пригрозил Европе "очень короткой" войной.

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