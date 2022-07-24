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Лавров погрожує "допомогти позбутися антинародного режиму" в Україні

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Каїр, Неділя 24 липня 2022 18:59
Лавров погрожує "допомогти позбутися антинародного режиму" в Україні Фото: міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Російська Федерація має намір допомогти українцям позбутися нібито антинародного правлячого режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова на зустрічі з представниками країн-учасниць Ліги арабських держав.

За його словами, український народ "заслуговує набагато кращого".

"Нам шкода українську історію, яка руйнується у нас на очах, і нам шкода тих, які піддалися державній пропаганді київського режиму і тих, хто його підтримує, націленій на те, щоб Україна стала вічним ворогом Росії", - заявив він.

Лавров підкреслив, що російський і український народні нібито продовжать жити разом.

"Ми обов'язково допоможемо українському народу позбутися режиму, абсолютно антинародного і антиісторичного", - додав він.

Нагадаємо, раніше Лавров заявляв, що Москва не має упереджень з приводу переговорів з Україною і готова обговорювати більш широке коло питань, ніж "зернові коридори".

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Лавров Війна Росії проти України
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