Лавров угрожает эскалацией в случае поставок Украине оружия, способного ударить по РФ

По его словам, именно такие виды вооружения якобы публично требует у западных стран президент Украины Владимир Зеленский.

"Запад призвал нанести России поражение на поле боя, а для этого нужно войну продолжать, накачивать вооружениями украинцев, в том числе вооружениями, которые могут доставать до Российской Федерации", - заявил Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что российская сторона уже предостерегла Запад самым серьезным образом.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что США не желают поставлять в Украину высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 американского производства, чтобы не затягивать войну.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страх некоторых стран относительно передачи украинской армии систем MLRS приводит к увеличению цены, которую украинцам придется заплатить за свою свободу.

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