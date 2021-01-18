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Лавров о ситуации вокруг Навального: Германия ведет себя с РФ по-хамски

Автор: РБК-Украина

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Германия ведет себя по-хамски в отношении России в ситуации с задержанием оппозиционера Алексея Навального. Он подчеркнул, что нельзя в таком тоне говорить с РФ.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

"Если вы хотите узнать правду, то будьте вежливыми людьми и законопослушными, выполняйте свои обязательства, не прибегайте к методам дипломатического хамства, заявляя, что мы вам ничего не дадим, вы отравители по определению", - сказал министр.

Лавров заявил, что такое поведение партнеров РФ является недопустимым.

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"Мы так разговаривать не будем. Именно это является внешнеполитическим измерением, за которое МИД отвечает во всей этой истории. И так себя вести нашим партнерам нельзя", - подчеркнул глава МИД РФ.

Отметим, эта пресс-конференция впервые проходит полностью в онлайн-формате.

Подчеркнем, Германия спустя сутки отреагировала на задержание российского оппозиционера Алексея Навального в Москве. РФ призвали немедленно отпустить оппозиционера.

Так, 17 января Алексей Навальный впервые после отравления вернулся в Россию из Германии. Его задержали во время прохождения паспортного контроля в московском аэропорту "Шереметьево". Против Навального возбудили дело о хищении, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее РБК-Украина писало, что в Евросоюзе допустили введение против России новых санкций из-за задержания Навального.

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