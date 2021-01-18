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Германия призвала РФ немедленно освободить Навального

Берлин, Понедельник 18 января 2021 09:44
Германия призвала РФ немедленно освободить Навального
Фото: Алексей Навальный (facebook.com/navalny)
Автор: Игорь Литвиненко

Германия спустя сутки отреагировала на задержание российского оппозиционера Алексея Навального в Москве. Россию призвали немедленно отпустить оппозиционера.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает Reuters.

По его словам, Россия связано своей собственной конституцией и международными обязательствами в соответствии с принципом верховенства закона и защиты гражданских прав.

"Эти принципы, конечно, должны применяться и к Алексею Навальному. Его следует немедленно освободить", - заявил Маас.

Напомним, 17 января Алексей Навальный впервые после отравления вернулся в Россию из Германии. Его задержали во время прохождения паспортного контроля в московском аэропорту "Шереметьево". Против Навального возбудил дело о хищении, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее РБК-Украина писало, что в Евросоюзе допустили введение против России новых санкций из-за задержания Навального.

Также осудили задержание Навального в США. По словам американского госсекретаря Майка Помпео, политические лидеры Российской Федерации боятся оппозиции.

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Новости Украины Общество НавальныйХайко МаасЗадержание

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