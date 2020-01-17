Лавров: саммит в Париже подтвердил право ОРДЛО на "языковое самоопределение"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нормандский саммит в Париже 9 декабря 2019 подтвердил право оккупированного Донбасса на "языковое самоопределение". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление российским СМИ.

По его словам, урегулирование ситуации на Донбассе связано, в том числе, и с языковым вопросом.

"Одним из ключевых элементов Минских договоренностей, безальтернативность которых подтвердил "нормандский" саммит 9 декабря 2019 в Париже, является право этого региона на языковое самоопределение", - отметил Лавров.

Он также добавил, что одним из факторов войны на Донбассе стала якобы попытка отмены в 2014 языкового закона Колесниченко-Кивалова.

Напомним, летом глава Офиса президента Украины Андрей Богдан предлагал закрепить региональный статус для русского языка на Донбассе. В то же время он выступил против второго государственного языка.

Отметим, осенью правительство Российской Федерации одобрило признание граждан Украины носителями русского языка и внесло соответствующий законопроект в Госдуму. После его принятия украинцы смогут получить статус носителей русского языка без сдачи экзаменов.