Лавров розкрив карти. РФ хоче впхнути свої добрива в "зернову угоду" та "гарантій" від України

РФ захотіла отримання "гарантій" з боку України щодо невикористання гуманітарного коридору та українських портів, визначених на користь вивезення сільськогосподарської продукції, для ведення бойових дій проти Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника МЗС РФ Сергія Лаврова.

Також Лавров наголосив на тому, що необхідно вживати додаткові заходів щодо реалізації пакетної угоди, які стосуються російських добрив та сільгосппродукції. Мова йде про експорт російських добрив. Таким чином росіяни почали пхати незрозумілі "гарантії" від України.

"Тільки за таких умов можливе обговорення питання про відновлення руху коридором безпеки, визначеним "Чорноморською ініціативою", - йдеться у повідомленні.

Про це Лавров заявив міністру закордонних справ Туреччини Мевлюту Чавушоглу під час телефонної розмови.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін придумав виправдання зриву "зернової угоди", але Росія з неї не вийшла.

Раніше стало відомо, що Росія вийшла з "зернової угоди" нібито через те, що "Україна завдала удару по кораблях Чорноморського флоту в Севастопольській бухті".

За словами президента Володимира Зеленського, Україна продовжує виконувати умови угоди щодо експорту зерна, яку наша країна підписала з Організацією Об'єднаних Націй та Туреччиною.

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