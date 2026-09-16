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Лавров публічно пригрозив Європі "дуже короткою" війною

14:52 16.09.2026 Ср
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: Сергій Лавров, глава МЗС РФ (Getty Images)

Війна Росії та Європи буде "дуже короткою", якщо вона все-таки розпочнеться.

З такою погрозою виступив очільник МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".

Російський дипломат укотре почав запевняти, що Росія не готується до воєнного конфлікту із західними країнами і, мовляв, не зацікавлена в подібному.

Однак на цьому тлі він вирішив публічно пригрозити Європі, яка не приховує, що буде давати відсіч РФ у разі її вторгнення.

"Якщо Європа нападе на Росію, то це буде вже зовсім інша війна, і вона буде дуже короткою", - цинічно заявив Лавров.

Також він повторив тезу російського диктатора Володимира Путіна про те, що розміщення іноземного контингенту в Україні Москва одразу розцінить як оголошення війни.

Ба більше, глава МЗС РФ продовжує звинувачувати союзників Києва в тому, що Росія розпочала вторгнення в Україну. Власні злочини Кремль подає як наслідки "експансіоністської політики Заходу".

"Врегулювання в Україні передбачає виконання початкових завдань СВО", - цинічно додав Лавров.

На цьому поплічник Путіна не зупинився та звинуватив президента України Володимира Зеленського у нібито знищенні всього російського.

Окрім того, глава МЗС РФ збрехав, що Захід намагається безпосередньо втрутитися в голосування росіян на виборах до Держдуми як за кордоном, так і всередині РФ.

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ЄвросоюзРосійська ФедераціяМирні переговориЛавровВійна Росії проти України