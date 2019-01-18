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Лавров прокоментував закриття Україною виборчих дільниць у РФ

Новини » Вибори 2019    18.01.2019 - 13:31
Лавров прокоментував закриття Україною виборчих дільниць у РФ
Фото: Сергій Лавров (flickr.com/mfarussia)

Лавров заявив, що таке рішення покликане "вплинути на результати голосування"

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що закриття Україною виборчих дільниць на території РФ покликане "вплинути на результати голосування". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосЗМІ.

Лавров заявив, що керівництво України вирішило не відкривати виборчі дільниці в РФ на президентських виборах 31 березня 2019 року, щоб вплинути на результати голосування на користь нинішньої влади.

"За рішенням не відкривати виборчі дільниці в дипломатичних місіях України в Росії бачимо прагнення штучно вплинути на результати виборів на користь чинної влади", - зазначив Лавров.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 31 грудня 2018 року Центрвиборчком вирішив видалити з переліку іноземних виборчих дільниць постійні ділянки, які раніше розташовувалися в Російській Федерації.

За словами міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, головним мотивом, який зумовлює закриття дільниць в РФ, є безпека. Клімкін зазначив, що РФ є країною-агресором і проводити вибори її території небезпечно для виборців.

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