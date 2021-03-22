Лавров призвал отказаться от контролируемых Западом платежных систем и найти альтернативу доллару
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что необходимо отказаться от использования международных платежных систем, которые контролирует Запад. Санкционные риски лучше снижать благодаря укреплению собственной технологической самостоятельности.
По слова Лаврова, США считают своей задачей ограничить возможности технологического развития России, а также Китая.
"Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем", - сказал российский министр.
Он призвал перейти к расчетам в национальных валютах, а также в международных валютах, которые являются альтернативой доллару.
Ранее Лавров заявил, что Европейский союз сам разрушил каркас отношений с Российской Федерацией. В частности, из-за поддержки Украины.
Напомним, в Министерстве иностранных дел России заявили о возможности разрыва отношений с Европейским Союзом, если он будет вводить санкции.