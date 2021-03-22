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Лавров закликав відмовитися від контрольованих Заходом платіжних систем і знайти альтернативу долару

Новость на русском → Понеділок 22 березня 2021 04:36
Лавров закликав відмовитися від контрольованих Заходом платіжних систем і знайти альтернативу долару Фото: Сергій Лавров (kremlin.ru)
Автор: Инна Собора

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що необхідно відмовитися від використання міжнародних платіжних систем, які контролює Захід. Санкційні ризики краще знижувати завдяки зміцненню власної технологічної самостійності.

Про це йдеться в заяві на сайті МЗС РФ.

За словами Лаврова, США вважають своїм завданням обмежити можливості технологічного розвитку Росії, а також Китаю.

"Треба відходити від використання контрольованих Заходом міжнародних платіжних систем", - сказав російський міністр.

Він закликав перейти до розрахунків у національних валютах, а також у міжнародних валютах, які є альтернативою долару.

Раніше Лавров заявив, що Європейський союз сам зруйнував каркас відносин з Російською Федерацією. Зокрема, через підтримку України.

Нагадаємо, в Міністерстві закордонних справ Росії заявили про можливість розриву відносин з Європейським Союзом, якщо він буде вводити санкції.

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