Лавров о признании "ЛДНР": они отозвали решение о независимости в Минске

Российская Федерация на сегодня официально не рассматривает возможность признания так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". Их представители при подписании минских соглашений в феврале 2015 года отозвали итоги своих "референдумов" о независимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию министра иностранных дел России Сергея Лаврова после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве.

"По Донбассу. Референдум, состоявшийся в Донецкой и Луганской областях серьезно обсуждался на встрече нормандского формата, где готовились минские договоренности. И нас упрашивали лидеры Франции и Германии, чтобы мы убедили представителей Донецка и Луганска подписаться под ними. То есть, по сути они пошли навстречу "нормандской четверки" и отозвали свои решения о независимости, понимая, что будут "от А до Я" выполнены минские договоренности. Прежде всего, предоставление особого статуса этим территориям", - отметил Лавров.

Он уточнил, что согласно минским соглашениям, Украина должна закрепить особый статус Донбасса в Конституции и провести всеобщую амнистию для участников вооруженного конфликта, а также выборы "по согласованию с Донецком и Луганском".

"Вот в таком состоянии сейчас находится история со статусом этих территорий", - добавил российский министр.