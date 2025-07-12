Лавров приїхав до головного союзника Путіна у війні проти України

Лавров заявив, що участь північнокорейських військових у звільненні Курської області свідчить про братські відносини між Москвою та Пхеньяном.

За його словами, Росія не мала причин відмовлятися від допомоги КНДР у "спеціальній військовій операції" - це було "щире проявлення солідарності".

Лавров додав, що рішення про подальшу військову підтримку Росії приймає лідер Північної Кореї Кім Чен Ин.

Наразі він перебуває з офіційним візитом у Пхеньяні, де зустрівся з Кім Чен Ином.

Цей візит підкреслює тісні зв’язки між Москвою і Пхеньяном на тлі триваючого конфлікту в Україні.