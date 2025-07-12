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Лавров приехал к главному союзнику Путина в войне против Украины

Фото: Сергей Лавров и Ким Чен Ын (росСМИ)
Автор: Владислава Ткаченко

Глава МИД России Лавров прилетел в гости к главному союзнику Путина. Там он рассказал, что помощь КНДР в войне против Украины это настоящая "солидарность".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Лаврова, которого цитирует "РИА Новости".

Лавров заявил, что участие северокорейских военных в освобождении Курской области свидетельствует о братских отношениях между Москвой и Пхеньяном.

По его словам, Россия не имела причин отказываться от помощи КНДР в "специальной военной операции" - это было "искреннее проявление солидарности".

Лавров добавил, что решение о дальнейшей военной поддержке России принимает лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Сейчас он находится с официальным визитом в Пхеньяне, где встретился с Ким Чен Ыном.

Этот визит подчеркивает тесные связи между Москвой и Пхеньяном на фоне продолжающегося конфликта в Украине.

Поддержка России со стороны КНДР

Во время войны Россия укрепила свои военные связи с Северной Кореей после того, как диктатор Владимир Путин подписал Договор о стратегическом партнерстве с лидером КНДР Кимом Чен Ыном в июне 2024-го.

Северная Корея отправила тысячи своих военных для помощи стране-террористу в Курской области. В частности Ким Чен Ын обещал "безоговорочно" поддерживать Россию в войне против Украины.

Как пишут СМИ, КНДР в ближайшие месяцы также планирует отправить на войну против Украины еще до 30 тысяч солдат.

Россия, в свою очередь, официально признала участие в войне северокорейских военных только в апреле 2025-го.

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