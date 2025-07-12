Лавров приехал к главному союзнику Путина в войне против Украины

Глава МИД России Лавров прилетел в гости к главному союзнику Путина. Там он рассказал, что помощь КНДР в войне против Украины это настоящая "солидарность".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Лаврова, которого цитирует "РИА Новости".
Лавров заявил, что участие северокорейских военных в освобождении Курской области свидетельствует о братских отношениях между Москвой и Пхеньяном.
По его словам, Россия не имела причин отказываться от помощи КНДР в "специальной военной операции" - это было "искреннее проявление солидарности".
Лавров добавил, что решение о дальнейшей военной поддержке России принимает лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.
Сейчас он находится с официальным визитом в Пхеньяне, где встретился с Ким Чен Ыном.
Этот визит подчеркивает тесные связи между Москвой и Пхеньяном на фоне продолжающегося конфликта в Украине.
Во время войны Россия укрепила свои военные связи с Северной Кореей после того, как диктатор Владимир Путин подписал Договор о стратегическом партнерстве с лидером КНДР Кимом Чен Ыном в июне 2024-го.
Северная Корея отправила тысячи своих военных для помощи стране-террористу в Курской области. В частности Ким Чен Ын обещал "безоговорочно" поддерживать Россию в войне против Украины.
Как пишут СМИ, КНДР в ближайшие месяцы также планирует отправить на войну против Украины еще до 30 тысяч солдат.
Россия, в свою очередь, официально признала участие в войне северокорейских военных только в апреле 2025-го.
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