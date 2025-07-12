Лавров приехал к главному союзнику Путина в войне против Украины

Лавров заявил, что участие северокорейских военных в освобождении Курской области свидетельствует о братских отношениях между Москвой и Пхеньяном.

По его словам, Россия не имела причин отказываться от помощи КНДР в "специальной военной операции" - это было "искреннее проявление солидарности".

Лавров добавил, что решение о дальнейшей военной поддержке России принимает лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Сейчас он находится с официальным визитом в Пхеньяне, где встретился с Ким Чен Ыном.

Этот визит подчеркивает тесные связи между Москвой и Пхеньяном на фоне продолжающегося конфликта в Украине.