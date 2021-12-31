Лавров пригрозил Украине в случае "военных провокаций"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва даст "адекватный ответ" на "любые военные провокации Киева против Донбасса". Так он пригрозил Украине, предупредив о действиях РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
"На любые возможные военные провокации Киева против Донбасса будет дан адекватный ответ", - сказал он.
По словам Лаврова, Запад якобы продолжает поддерживать милитаристские устремления украинских властей.
"А та (Украина, - ред.), естественно, воспринимает такую поддержку как карт-бланш на проведение силовой операции", - сказал министр РФ.
Напомним, Лавров заявлял, что основной раунд переговоров по "гарантиям безопасности" в Европе начнется сразу после завершения новогодних каникул. По его словам, Москва не хочет затягивать с этим.