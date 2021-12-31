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Лавров пригрозив Україні у разі "військових провокацій"

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Росія, П'ятниця 31 грудня 2021 10:59
Лавров пригрозив Україні у разі "військових провокацій" Фото: міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва дасть "адекватну відповідь" на "будь-які військові провокації Києва проти Донбасу". Так він погрожував Україні, попередивши про дії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"На будь-які можливі військові провокації Києва проти Донбасу буде дано адекватну відповідь", - сказав він.

За словами Лаврова, Захід нібито продовжує підтримувати мілітаристські устремління української влади.

"А та (Україна, - ред.), природно, сприймає таку підтримку як карт-бланш на проведення силової операції", - сказав міністр РФ.

Нагадаємо, Лавров заявляв, що основний раунд переговорів щодо "гарантій безпеки" в Європі розпочнеться відразу після завершення новорічних канікул. За його словами, Москва не хоче затягувати із цим.

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