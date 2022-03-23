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Лавров пригрозил НАТО "прямым столкновением" в случае введения Альянсом миротворцев в Украину

Фото: глава МИД РФ Сергей Лавров (kremlin.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригрозил НАТО "последствиями" в случае введения миротворческой миссии в Украину. Он заявил, что это будет означать прямое столкновение России и Альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Польские наши коллеги уже заявили, что сейчас будет саммит НАТО, надо направлять миротворцев. Надеюсь, они понимают, о чем они ведут речь. Это будет то самое прямое столкновение российских и вооруженных сил НАТО, которого все не то, что хотели избежать, а говорили, что его не должно произойти в принципе", - сказал Лавров.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда представит НАТО предложение по введению миротворческой миссии в Украину.

С соответствующим предложением он выступит на саммите Альянса, который состоится 24 марта в Брюсселе.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 28-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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