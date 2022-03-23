Лавров пригрозив НАТО "прямим зіткненням" в разі введення Альянсом миротворців в Україну

"Польські наші колеги вже заявили, що зараз буде саміт НАТО, треба направляти миротворців. Сподіваюся, вони розуміють, про що вони ведуть мову. Це буде те саме пряме зіткнення російських і збройних сил НАТО, якого все не те, що хотіли уникнути, а говорили, що його не має відбутися у принципі", - сказав Лавров.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда представить НАТО пропозицію щодо введення миротворчої місії в Україну.

З відповідною пропозицією він виступить на саміті Альянсу, який відбудеться 24 березня в Брюсселі.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 28-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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