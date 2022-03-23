RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лавров пригрозив НАТО "прямим зіткненням" в разі введення Альянсом миротворців в Україну

Фото: глава МЗС РФ Сергій Лавров (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров пригрозив НАТО "наслідками" у випадку введення миротворчої місії в Україну. Він заявив, що це означатиме пряме зіткнення Росії і Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Новини".

"Польські наші колеги вже заявили, що зараз буде саміт НАТО, треба направляти миротворців. Сподіваюся, вони розуміють, про що вони ведуть мову. Це буде те саме пряме зіткнення російських і збройних сил НАТО, якого все не те, що хотіли уникнути, а говорили, що його не має відбутися у принципі", - сказав Лавров.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда представить НАТО пропозицію щодо введення миротворчої місії в Україну.

З відповідною пропозицією він виступить на саміті Альянсу, який відбудеться 24 березня в Брюсселі.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 28-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОЛавровВійна Росії проти України