Лавров пригрозил Молдове войной из-за Приднестровья

Глава МИД России Сергей Лавров пригрозил Молдове войной, если Кишинев создаст угрозы российским военным в Приднестровье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
"В Молдове должны понимать, что создание угроз безопасности российским миротворцам в Приднестровье будет рассматриваться как нападение на Россию", - сказал Лавров, выступая перед студентами в МГИМО.
Напомним, что ранее власти непризнанного Приднестровья заявила о желании добиваться независимости с последующим вхождением в состав России.
Кроме того, в Кишиневе заметили связь между недавними минированиями и агрессивной риторикой Тираспол. Там считают возможной военную операцию со стороны России.