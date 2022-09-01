Лавров пригрозив Молдові війною через Придністров'я

Глава МЗС Росії Сергій Лавров пригрозив Молдові війною, якщо Кишинів створить загрози російським військовим у Придністров'ї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
"У Молдові повинні розуміти, що створення загроз безпеці російським миротворцям в Придністров'ї буде розглядатися як напад на Росію", - сказав Лавров, виступаючи перед студентами в МДІМВ.
Нагадаємо, що раніше влада невизнаного Придністров'я заявила про бажання домагатися незалежності з подальшим входженням до складу Росії.
Крім того, у Кишиневі помітили зв'язок між недавніми мінуваннями і агресивною риторикою Тираспол. Там вважають можливою військову операцію з боку Росії.