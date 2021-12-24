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Лавров пригрозив масштабним конфліктом в Європі через Україну

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П'ятниця 24 грудня 2021 12:10
Лавров пригрозив масштабним конфліктом в Європі через Україну Фото: міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (Jeon Heon-Kyun-Pool/Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Прагнення зробити Україну членом НАТО провокує серйозні військові ризики, "аж до масштабного конфлікту в Європі". У Москві вважають, що необхідно знизити градус конфронтації.

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС РФ.

"Курс на втягування Києва в НАТО з перспективою появи біля наших кордонів ударних ракетних комплексів створює неприйнятні загрози безпеці Росії", - заявив він.

При цьому Лавров зазначив, що Москва вважає за необхідне знизити градус конфронтації, який викликаний нібито "опікою" американців над українцями.

За словами глави МЗС Росії, основною темою розмови президентів Росії і США Володимира Путіна і Джо Байдена 7 грудня стала українська криза і відсутність прогресу у виконанні Мінських угод по Донбасу. За його словами, бесіда "дозволила провести свого роду інвентаризацію виконання досягнутих в ході Женевського саміту домовленостей".

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що переговори Москви і Вашингтона про "гарантії безпеки" очікуються на початку 2022 року.

Детальніше про вимоги Росії читайте в матеріалі РБК-Україна "Гарантії безпеки". Чого хоче Путін від США і НАТО".

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