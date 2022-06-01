Лавров "предупредил" Запад, что отправка оружия Украине может сделать его стороной конфликта

Лавров прокомментировал возможное предоставление Украине "натовских" систем залпового огня. Он считает, что таким образом Украина якобы хочет втянуть Запад в конфликт.

"Это является прямой провокацией, нацеленной на то, чтобы привлечь Запад к военным действиям", - сказал он.

Также глава МИД заверил, что Россия передавала свои "предупреждения" по каналам, которые существуют между РФ и ключевыми западными государствами".

"Не все, прямо скажу, в Евросоюзе, особенно в его северной части, (это понимают). Есть политики, которые готовы идти на это безумие ради того, чтобы удовлетворить свои амбиции", - заявил Лавров.