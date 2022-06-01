Лавров "попередив" Захід, що відправка зброї Україні може зробити його стороною конфлікту

Лавров прокоментував можливе надання Україні "натівських" систем залпового вогню. Він вважає, що таким чином Україна нібито хоче втягнути Захід у конфлікт.

"Це є прямою провокацією, націленою на те, щоб залучити Захід до воєнних дій", - сказав він.

Також глава МЗС запевнив, що Росія передавала свої "попередження" каналами, які існують між РФ та ключовими західними державами".

"Не всі, прямо скажу, в Євросоюзі, особливо в його північній частині, (це розуміють). Є політики, які готові йти на це безумство заради того, щоб задовольнити свої амбіції", - заявив Лавров.