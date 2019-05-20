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Зеленский заявил о необходимости возвращения украинских пленных

Новости » Выборы 2019    20.05.2019 - 11:26
Зеленский заявил о необходимости возвращения украинских пленных
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский заявил, что следующий вызов - это возвращение утраченных территорий

Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации заявил, что первым шагом для начала диалога с Россией станет возвращение всех украинских пленных. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Зеленский заявил, что следующий вызов - это возвращение утраченных территорий.

"История не справедлива. Не мы начали эту войну, но нам эту войну заканчивать. И мы готовы к диалогу. Но первым шагом для начала этого диалога станет возвращение всех украинских пленных. Следующий вызов - это возвращение утраченных территорий. Это формулировка не корректна. Невозможно потерять то, что наше по праву. И Крым и Донбасс это украинская земля. Мы потеряли не только территории. Мы потеряли людей. Мы потеряли их сознание. За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами", - заявил президент.

Отметим, Зеленский перешел на русский, обращаясь к людям на оккупированных территориях.

Добавим, ранее действующий президент Петр Порошенко предложил избранному главе страны Владимиру Зеленскому скоординировать усилия для борьбы с агрессией РФ.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский на церемонии инаугурации объявил о роспуске Верховной рады. Он заявил, что в Верховной раде теперь есть два месяца.

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