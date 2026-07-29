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Лавров поскаржився на Захід і заговорив про "розчленування" Росії

12:57 29.07.2026 Ср
2 хв
Глава МЗС РФ навіть розгледів "головні боєголовки" у Європі
aimg Юлія Капітонова
Фото: Сергій Лавров, глава МЗС РФ (Getty Images)

Наразі увесь цивілізований світ згуртувався проти Росії. Ситуацію, що склалася, варто сприймати дуже серйозно.

З такою заявою виступив глава МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".

"Тут уже не до жартів: проти Росії об'єднався весь Захід", поскаржився поплічник глави Кремля.

Окрім того, Лавров вигадав, що перелом у війні, якого Україна досягла протягом останніх місяців, є заслугою саме союзників Києва.

На переконання глави МЗС РФ, Захід розраховує на "розчленування" Росії та робить усе можливе, щоб це сталося якомога швидше.

"Захід із різною мірою запеклості веде війну проти Росії через Україну, йому потрібно налаштувати людей проти влади", - збрехав Лавров.

Він також додав, що союзники Києва висувають Москві ультиматуми щодо завершення війни. Однак, мовляв, Кремль не збирається йти на поступки.

"Росії потрібно не злитися й не впадати в істерику, а виробити здорову злість у зовнішній політиці", - роздає поради Лавров.

Ба більше, глава МЗС РФ почав вигадувати, що країни Балтії стали "головними боєголовками" проти Росії.

Кремль, мовляв, не влаштовує те, що вони скасовують заборону на розміщення ядерної зброї на своїй території.

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Війна Росії проти УкраїниЛавровРосійська ФедераціяУкраїна