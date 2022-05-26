Лавров о плане Италии по Украине: такие идеи не предлагают серьезные политики

Предложения, включенные в итальянский план по Украине, не могут исходить от серьезных политиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова в четверг, 26 мая.

По его мнению, серьезные политики не могут предлагать изложенные в итальянском плане по Украине инициативы по Крыму и Донбассу.

Кроме того, по словам Лаврова, Россия знает об инициативе Италии по урегулированию военного конфликта в Украине только из СМИ.