Лавров о плане Италии по Украине: такие идеи не предлагают серьезные политики
Предложения, включенные в итальянский план по Украине, не могут исходить от серьезных политиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова в четверг, 26 мая.
По его мнению, серьезные политики не могут предлагать изложенные в итальянском плане по Украине инициативы по Крыму и Донбассу.
Кроме того, по словам Лаврова, Россия знает об инициативе Италии по урегулированию военного конфликта в Украине только из СМИ.
Ранее сообщалось, что Италия разработала план мира и урегулирования кризиса в Украине. В частности, план предусматривает подписание соглашения между Украиной и Россией о территориях Донбасса и Крыма для решения расхождения по международно-признанным границам.
В свою очередь, в России заявили, что не получали никакого плана по Украине. Вся имеющаяся у Кремля информация из средств массовой информации.