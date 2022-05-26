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Лавров о плане Италии по Украине: такие идеи не предлагают серьезные политики

Новина українською →
Украина, Четверг 26 мая 2022 15:20
Лавров о плане Италии по Украине: такие идеи не предлагают серьезные политики Фото: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Предложения, включенные в итальянский план по Украине, не могут исходить от серьезных политиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова в четверг, 26 мая.

По его мнению, серьезные политики не могут предлагать изложенные в итальянском плане по Украине инициативы по Крыму и Донбассу.

Кроме того, по словам Лаврова, Россия знает об инициативе Италии по урегулированию военного конфликта в Украине только из СМИ.

Ранее сообщалось, что Италия разработала план мира и урегулирования кризиса в Украине. В частности, план предусматривает подписание соглашения между Украиной и Россией о территориях Донбасса и Крыма для решения расхождения по международно-признанным границам.

В свою очередь, в России заявили, что не получали никакого плана по Украине. Вся имеющаяся у Кремля информация из средств массовой информации.

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