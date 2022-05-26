ru ua
Чт, 26 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Лавров про план Італії щодо України: такі ідеї не пропонують серйозні політики

Новость на русском →
Україна, Четвер 26 травня 2022 15:20
Лавров про план Італії щодо України: такі ідеї не пропонують серйозні політики Фото: міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Пропозиції, включені в італійський план щодо України, не можуть виходити від серйозних політиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Сергія Лаврова у четвер, 26 травня.

На його думку, серйозні політики не можуть пропонувати викладені в італійському плані щодо України ініціативи щодо Криму та Донбасу.

Крім того, за словами Лаврова, Росія знає про ініціативу Італії щодо врегулювання військового конфлікту в Україні лише із ЗМІ.

Раніше повідомлялося, що Італія розробила план миру і врегулювання кризи в Україні. Зокрема, план передбачає підписання угоди між Україною та Росією щодо територій Донбасу та Криму для вирішення розбіжність за міжнародно-визнаними кордонами.

У свою чергу, в Росії заявили, що не отримували жодного плану щодо України. Вся наявна у Кремля інформація із засобів масової інформації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Зеленський підтримав петицію про візовий режим із РФ: що далі
Зеленський підтримав петицію про візовий режим із РФ: що далі
DAILY
Карта війни. Де йдуть ключові бої і чи є загроза атаки на північ України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Карта війни. Де йдуть ключові бої і чи є загроза атаки на північ України