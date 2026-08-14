Лавров підозрює США в ударах по території РФ і вимагає "пояснень"

Москва має дані про те, що США безпосередньо залучені до завдання ударів по території Росії. Кремль уже чекає від Вашингтона відповіді на свої запитання з цього приводу.
З такою заявою виступив глава МЗС Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Вести".
За словами Лаврова, РФ не планує висувати припинення американської підтримки Києва як попередню умову для переговорів.
"Ми ультиматуми не ставимо", - додав російський міністр.
Він також підтвердив, що Москва передала Державному департаменту США запитання щодо постачання зброї, розвідувальних даних та можливої участі Вашингтона в ударах по території Росії на боці України, а зараз очікує на відповідь.
Окрім того, Лавров пригрозив, що РФ зробить свої підходи жорсткішими, щоб "зруйнувати все, що живить військову машину Києва з боку Заходу".
"Ми це вже робимо, і вони вже починають стогнати. І не випадково дедалі більше голосів із різних точок нашого спільного простору закликають негайно зупинитися. Так не буде", - цинічно заявив глава МЗС РФ.
Ба більше, він додав, що для Росії неприйнятне припинення бойових дій по лінії зіткнення.
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