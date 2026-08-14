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Лавров підозрює США в ударах по території РФ і вимагає "пояснень"

11:49 14.08.2026 Пт
2 хв
Ба більше, він виступив з новою погрозою на адресу України
aimg Юлія Капітонова
Фото: Сергій Лавров, глава МЗС РФ (Getty Images)

Москва має дані про те, що США безпосередньо залучені до завдання ударів по території Росії. Кремль уже чекає від Вашингтона відповіді на свої запитання з цього приводу.

З такою заявою виступив глава МЗС Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Вести".

За словами Лаврова, РФ не планує висувати припинення американської підтримки Києва як попередню умову для переговорів.

"Ми ультиматуми не ставимо", - додав російський міністр.

Він також підтвердив, що Москва передала Державному департаменту США запитання щодо постачання зброї, розвідувальних даних та можливої участі Вашингтона в ударах по території Росії на боці України, а зараз очікує на відповідь.

Окрім того, Лавров пригрозив, що РФ зробить свої підходи жорсткішими, щоб "зруйнувати все, що живить військову машину Києва з боку Заходу".

"Ми це вже робимо, і вони вже починають стогнати. І не випадково дедалі більше голосів із різних точок нашого спільного простору закликають негайно зупинитися. Так не буде", - цинічно заявив глава МЗС РФ.

Ба більше, він додав, що для Росії неприйнятне припинення бойових дій по лінії зіткнення.

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