RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Лавров подозревает США в ударах по территории РФ и требует "объяснений"

11:49 14.08.2026 Пт
2 мин
Более того, он выступил с новой угрозой в адрес Украины
aimg Юлия Капитонова
Фото: Сергей Лавров, глава МИД РФ (Getty Images)

Москва располагает данными о том, что США напрямую вовлечены в нанесение ударов по территории России. Кремль уже ждет от Вашингтона ответа на свои вопросы по этому поводу.

С таким заявлением выступил глава МИД Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Вести".

По словам Лаврова, РФ не планирует выдвигать прекращение американской поддержки Киева как предварительное условие для переговоров.

"Мы ультиматумы не ставим", - добавил российский министр.

Он также подтвердил, что Москва передала Государственному департаменту США вопросы по поставкам оружия, разведывательных данных и возможному участию Вашингтона в ударах по территории России на стороне Украины, а сейчас ожидает ответа.

Кроме того, Лавров пригрозил, что РФ ужесточит свои подходы, чтобы "разрушить все, что питает военную машину Киева со стороны Запада".

"Мы это уже делаем, и они уже начинают стонать. И не случайно все больше голосов из разных точек нашего общего пространства призывают немедленно остановиться. Так не будет", - цинично заявил глава МИД РФ.

Более того, он добавил, что для России неприемлемо прекращение боевых действий по линии столкновения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЛавровСоединенные Штаты АмерикиРоссийская ФедерацияУкраинаВойна России против Украины