Лавров о переговорах с Украиной: есть формулировки, близкие к согласованию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что в ходе переговоров с Украиной появились формулировки, которые близки к согласованию. Он также отметил, что "надеется на компромисс".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Реальное время".
"Ориентируюсь на те оценки, которые дают наши переговорщики. Они констатируют, что переговоры идут непросто по понятным причинам, но, тем не менее, есть определенная надежда на достижение компромисса", - заявил Лавров.
По его словам, переговорщикам нужно дать "возможность работать в спокойной обстановке".
"В процессе переговоров уже есть конкретные формулировки, которые близки к согласованию", - добавил Лавров и уточнил, что стороны обсуждают нейтральный статус Украины.
Отметим, очередной раунд переговоров продолжается сегодня, он затянулся на три дня и прерывается на технические паузы для работы подгрупп.
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