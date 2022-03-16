Лавров про переговори з Україною: є формулювання, близькі до погодження

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що в ході переговорів з Україною з'явилися формулювання, які близькі до узгодження. Він також зазначив, що "сподівається на компроміс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Реальное время" .

"Орієнтуюся на ті оцінки, які дають наші переговірники. Вони констатують, що переговори йдуть непросто зі зрозумілих причин, але, тим не менш, є певна надія на досягнення компромісу", - заявив Лавров.

За його словами, переговірникам потрібно дати "можливість працювати в спокійній обстановці".

"У процесі переговорів вже є конкретні формулювання, які близькі до погодження", - додав Лавров і уточнив, що сторони обговорюють нейтральний статус України.