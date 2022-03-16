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Лавров про переговори з Україною: є формулювання, близькі до погодження

Автор: Юлія Бойко

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що в ході переговорів з Україною з'явилися формулювання, які близькі до узгодження. Він також зазначив, що "сподівається на компроміс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Реальное время".

"Орієнтуюся на ті оцінки, які дають наші переговірники. Вони констатують, що переговори йдуть непросто зі зрозумілих причин, але, тим не менш, є певна надія на досягнення компромісу", - заявив Лавров.

За його словами, переговірникам потрібно дати "можливість працювати в спокійній обстановці".

"У процесі переговорів вже є конкретні формулювання, які близькі до погодження", - додав Лавров і уточнив, що сторони обговорюють нейтральний статус України.

Відзначити, черговий раунд переговорів триває сьогодні, він затягнувся на три дні і переривається на технічні паузи для роботи підгруп.

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ЛавровВійна Росії проти України