Лавров ответил на предложение Украины провести переговоры в Мариуполе

Как информирует издание, отвечая на вопрос о перспективе переговоров в Мариуполе, глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что это "театральный жест" из Украины, и украинцы таким образом "хотели еще одну какую-то слезную сцену поставить".

Лавров также повторил утверждение России о том, что она все еще ждет ответ президента Украины Владимира Зеленского на ее предложения, которые якобы переданы Киеву еще 10 дней назад.

"Если речь идет о серьезном настрое на работу в рамках переговоров, то лучше бы они ответили на наши предложения, которые уже более 10 дней находятся на их стороне, и о которых, как выяснилось, Зеленский даже не слышал", - сказал он.

Предыстория

Отметим, недавно заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Пономарь в своем видеообращении заявил, что советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк и нардеп Давид Арахамия готовы провести переговоры с РФ в Мариуполе.

После чего такие намерения подтвердили в Офисе президента.

Добавим, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что во время переговоров с Россией Украина получала ультиматум, но затем из него исчезли пункты.

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