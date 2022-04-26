Лавров відповів на пропозицію України провести переговори в Маріуполі

Як інформує видання, відповідаючи на питання про перспективу переговорів в Маріуполі, глава МЗС РФ Сергій Лавров сказав, що це "театральний жест" з України, і українці таким чином "хотіли ще одну якусь слізну сцену поставити".

Лавров також повторив твердження Росії про те, що вона все ще чекає на відповідь президента України Володимира Зеленського на її пропозиції, які нібито передані Києву ще 10 днів тому.

"Якщо йдеться про серйозну налаштованість на роботу в рамках переговорів, то краще б вони відповіли на наші пропозиції, які вже більш як 10 днів перебувають на їхньому боці, і про які, як з'ясувалося, Зеленський навіть не чув", - сказав він.

Передісторія

Зазначимо, нещодавно заступник командира полку "Азов" Святослав "Калина" Паламар у своєму відеозверненні заявив, що радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк та нардеп Давид Арахамія готові провести переговори з РФ у Маріуполі.

Після чого такі наміри підтвердили в Офісі президента.

Додамо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що під час переговорів з Росією Україна отримувала ультиматум, але потім з нього зникли пункти.

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