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Лавров отменил визит в Сербию после закрытия неба для его самолета

Фото: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В МИД РФ подтвердили, что Черногория, Северная Македония и Болгария закрыли небо для пролета самолета министра иностранных дел Сергея Лаврова. В связи с этим он отменил свой визит в Сербию, намеченный на 6 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД РФ Марии Захаровой в эфире итальянского телеканала La7.

"Страны - участницы ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство, закрыли очередной канал связи", - сказала она

При этом, журналистам "Настоящее время", на уточняющий вопрос отменен ли из-за этого визит Лаврова в Сербию, высокопоставленный источник в МИД РФ отметил: "Способностью к телепортации наша дипломатия еще не овладела".

Сам же Лавров завил, что у Запада "дела совсем плохи".

"Видимо, дела на Западе совсем плохи, и крики, которые в последнее время раздаются о необходимости для Сербии сделать окончательный выбор, о том, что как бывший премьер-министр Швеции и министр иностранных дел делал громкие заявления, что худшее, что может Сербия сделать, чтобы продвигать свою европерспективу - это принять министра иностранных дел России в Белграде", - сказал он.

Напомним, Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета Лаврова. Сообщалось, что его визит в Сербию "оказался под большим вопросом".

Отметим, что небо для всех российских самолетов та же Болгария закрыла еще с 26 февраля, почему Лавров думал, что его самолет станет исключением, остается загадкой.

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Лавров