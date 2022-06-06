Лавров відмінив візит до Сербії після закриття неба для його літака

"Країни - учасниці ЄС та НАТО закрили повітряний простір, закрили черговий канал зв'язку", - сказала вона

При цьому, журналістам "Настоящее время", на уточнююче питання чи через це скасовано візит Лаврова до Сербії, високопоставлене джерело в МЗС РФ відзначило: "Здатністю до телепортації наша дипломатія ще не опанувала".

Сам же Лавров завив, що на Заході "справи зовсім погані".

"Мабуть, справи на Заході зовсім погані, і крики, які останнім часом лунають про необхідність для Сербії зробити остаточний вибір, про те, що як колишній прем'єр-міністр Швеції та міністр закордонних справ робив гучні заяви, що найгірше, що може Сербія зробити, щоб просувати свою європерспективу - це прийняти міністра закордонних справ Росії в Белграді", - сказав він.