Лавров из-за отказа от диалога с ОРДЛО сравнил Кулебу с Геббельсом

В частности, он обратил внимание на заявление Кулебы о том, что никакого прямого диалога с ОРДЛО не будет, поскольку такой диалог в минских договоренностях не предусмотрен.

"Но это точно совершенно школа Геббельса, а может даже превосходит искусство главного пропагандиста Третьего рейха, потому что на голубом глазу произносить ложь, отвергать то, что одобрено Совбезом ООН и записано черным по белому, и при этом совершенно не беспокоиться, что Лондон, Вашингтон или Берлин его одернет, - это, конечно, положение достаточно комфортное для демагогов, которые отстаивают свою правоту, пытаясь переписать минские договоренности", - отметил Лавров.

Отметим, согласно минским соглашениям, Украина должна согласовать предоставление особого статуса Донбасса и конституционную реформу в консультациях с представителями ОРДЛО в рамках Трехсторонней контактной группы.

Кто такой Геббельс

Йозеф Геббельс - немецкий политик, один из ближайших сподвижников и верных последователей Адольфа Гитлера. Начальник управления пропаганды НСДАП с 1930 года, внес существенный вклад в рост популярности национал-социалистов.

С 1933 по 1945 год - министр пропаганды и президент имперской палаты культуры. Геббельс сосредоточил в своих руках все необходимые рычаги управления прессой, радио, кинематографом и другими сферами культуры в гитлеровской Германии. Был одним из главных идейных вдохновителей Холокоста.