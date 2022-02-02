Украина распространила реформу децентрализации на ОРДЛО: что изменилось

Кабинет министров Украины внес изменения в перечень населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, которые не подконтрольны правительству. Они заключаются в том, что оккупированные территории привели в соответствие к новому административно-территориальному устройству страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы заседания Кабмина .

В частности, из перечня неподконтрольных убрали города областного значения и населенные пункты, которые были подчинены местным советам этих городов. Таким образом, укрупнение районов теперь распространяется и на неподконтрольный Донбасс.

Например, в перечне вместо таких городов, как Донецк, Енакиево, Макеевка, Луганск указана формулировка - населенные пункты Горловского, Донецкого, Кальмиусского, Алчевского, Должанского, Луганского районов и т.д. Это свидетельствует об упразднении прежнего административно-территориального деления этих территорий.

Фото: новое территориальное деление в ОРДЛО

Отметим, процесс децентрализации в Украине начался в 2014 году с принятием Концепции реформы местного самоуправления и территориальной организации власти, законов "О сотрудничестве территориальных общин (2014) и "О добровольном объединении территориальных общин" (2015).