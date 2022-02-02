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Украина распространила реформу децентрализации на ОРДЛО: что изменилось

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Киев, Среда 02 февраля 2022 15:40
Украина распространила реформу децентрализации на ОРДЛО: что изменилось Фото: на оккупированном Донбассе новое административное деление (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Кабинет министров Украины внес изменения в перечень населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, которые не подконтрольны правительству. Они заключаются в том, что оккупированные территории привели в соответствие к новому административно-территориальному устройству страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы заседания Кабмина.

В частности, из перечня неподконтрольных убрали города областного значения и населенные пункты, которые были подчинены местным советам этих городов. Таким образом, укрупнение районов теперь распространяется и на неподконтрольный Донбасс.

Например, в перечне вместо таких городов, как Донецк, Енакиево, Макеевка, Луганск указана формулировка - населенные пункты Горловского, Донецкого, Кальмиусского, Алчевского, Должанского, Луганского районов и т.д. Это свидетельствует об упразднении прежнего административно-территориального деления этих территорий.

Фото: новое территориальное деление в ОРДЛО

Отметим, процесс децентрализации в Украине начался в 2014 году с принятием Концепции реформы местного самоуправления и территориальной организации власти, законов "О сотрудничестве территориальных общин (2014) и "О добровольном объединении территориальных общин" (2015).

Напомним, Украина рассматривает глубокую децентрализацию как альтернативу обязательству по особому статусу для оккупированного Донбасса. Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что особого статуса на условиях России не будет.

При этом в 2020 году у президента России Владимира Путина допускали возврат ОРДЛО в Украину на условиях децентрализации.

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Кабинет Министров Украины Донбасс ОРДЛО
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