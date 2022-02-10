Лавров через відмову від діалогу з ОРДЛО порівняв Кулебу з Геббельсом

Зокрема, він звернув увагу на заяву Кулеби про те, що ніякого прямого діалогу з ОРДЛО не буде, оскільки такий діалог в мінських домовленостях не передбачений.

"Але це точно абсолютно школа Геббельса, а може навіть перевершує мистецтво головного пропагандиста Третього рейху, тому що на блакитному оці вимовляти брехню, відкидати те, що схвалено Радбезом ООН і записано чорним по білому, і при цьому абсолютно не турбуватися, що Лондон, Вашингтон або Берлін його одерне, - це, звичайно, положення досить комфортне для демагогів, які відстоюють свою правоту, намагаючись переписати мінські домовленості", - зазначив Лавров.

Зазначимо, згідно з мінськими угодами, Україна має узгодити надання особливого статусу Донбасу і конституційну реформу в консультаціях з представниками ОРДЛО в рамках Тристоронньої контактної групи.

Хто такий Геббельс

Йозеф Геббельс - німецький політик, один з найближчих сподвижників і вірних послідовників Адольфа Гітлера. Начальник управління пропаганди НСДАП з 1930 року, вніс істотний внесок у зростання популярності націонал-соціалістів.

З 1933 по 1945 рік - міністр пропаганди і президент імперської палати культури. Геббельс зосередив у своїх руках всі необхідні важелі управління пресою, радіо, кінематографом та іншими сферами культури в гітлерівській Німеччині. Був одним з головних ідейних натхненників Голокосту.