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Лавров обвинил Кулебу в "искажении фактов" по поводу нормандской встречи

Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу в "передергивании фактов" по поводу нормандской встречи. Ранее украинский министр сказал, что президент РФ Владимир Путин обещал созвать встречу министров иностранных дел.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

По его словам, Кулеба якобы передергивает факты, говоря о якобы имевшем место обещании Путина созвать встречу министров иностранных дел "нормандской четверки" в ходе разговора с лидерами Германии и Франции Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном.

"Если Кулеба говорит, что Путин обещал созвать встречу министров иностранных дел, это уже передергивание. Он обещал лишь поручить посмотреть, как можно выйти на результативную встречу глав внешнеполитических ведомств", - сказал глава МИД РФ.

Напомним, Кулеба ответил Лаврову на заявление о Нормандии: плевок в лицо Франции и Германии.

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ЛавровДмитрий КулебаНормандский формат