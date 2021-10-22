Лавров обвинил Кулебу в "искажении фактов" по поводу нормандской встречи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу в "передергивании фактов" по поводу нормандской встречи. Ранее украинский министр сказал, что президент РФ Владимир Путин обещал созвать встречу министров иностранных дел.

По его словам, Кулеба якобы передергивает факты, говоря о якобы имевшем место обещании Путина созвать встречу министров иностранных дел "нормандской четверки" в ходе разговора с лидерами Германии и Франции Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном.

"Если Кулеба говорит, что Путин обещал созвать встречу министров иностранных дел, это уже передергивание. Он обещал лишь поручить посмотреть, как можно выйти на результативную встречу глав внешнеполитических ведомств", - сказал глава МИД РФ.