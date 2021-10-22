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Лавров звинуватив Кулебу в "спотворенні фактів" з приводу нормандської зустрічі

Автор: Анастасія Рокитна

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив главу МЗС України Дмитра Кулебу в "спотворенні фактів" з приводу нормандської зустрічі. Раніше український міністр сказав, що президент РФ Володимир Путін обіцяв скликати зустріч міністрів закордонних справ.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

За його словами, Кулеба ніби-то спотворює факти, говорячи про ніби-то обіцянку Путіна скликати зустріч міністрів закордонних справ "нормандської четвірки" в ході розмови з лідерами Німеччини і Франції Ангелою Меркель і Емманюелем Макроном.

"Якщо Кулеба каже, що Путін обіцяв скликати зустріч міністрів закордонних справ, це вже спотворення. Він обіцяв лише доручити подивитися, як можна вийти на результативну зустріч глав зовнішньополітичних відомств", - сказав глава МЗС РФ.

Нагадаємл, Кулеба відповів Лаврову на заяву про Нормандію: плювок в обличчя Франції та Німеччини.

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ЛавровДмитро КулебаНормандський формат