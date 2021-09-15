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Лавров обвинил ЕС в попытках нападать на "Северный поток-2"

Автор: Инна Собора

Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Европейский союз в попытках нападать на "Северный поток-2". Он считает, что ЕС попробует "навязать остальным" негативное отношение к запуску газопровода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Лавров уверен, что агрессивно настроенное лишь меньшество в ЕС.

"Попытки нападать на "Северный поток-2" продолжатся. РФ не исключает, что агрессивно настроенное меньшинство в ЕС попытается навязать остальным негативное отношение к "Северному потоку-2", - сказал глава российской дипломатии.

Ранее сообщалось, что Германия примет решение по сертификации "Северного потока-2" не позднее 8 января.

РБК-Украина писало, что "Северный поток - 2" не будет запущен в коммерческую эксплуатацию до завершения сертификации.

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ЛавровСеверный поток-2